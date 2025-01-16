Стало известно, когда Луис Чавес присоединится к «Динамо» на зимних сборах

Главный тренеррассказал о том, когда полузащитникприсоединился к команде на зимних сборах в Катаре.

Напомним, что вчера, 15-го января «Динамо» отправилось на зимние сборы. Чавес не прибыл в расположение команды из-за рождения сына.

«У Луиса, как вы все знаете, родился сын. Он остался дома и помогает жене сделать все документы. Потом приедет.

Он будет здесь через три‑четыре дня и присоединится к команде. Он работает со своим тренером, поэтому никаких проблем», — сказал Личка пресс-службе «Динамо».

В нынешнем сезоне Луис Чавес провел за «Динамо» 12 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.