Аршавин назвал проблемные позиции «Спартака»

Экс-капитан «Зенита» и сборной России, а ныне телеэкспертсчитает, чтодля борьбы за золотые медали необходимо усилить несколько позиций.

«То, как "Спартак" заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой неудовлетворены.

Если смогут его куда‑то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему. И в центр поля я бы искал "восьмерку" или "шестерку". По защите — возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», — сказал Аршавин на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Спартак» имеет 37 очков и идет третьим в таблице РПЛ. Лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых на два очка больше.