ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дарвин НуньесУбойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе
    Все новости спорта

    Аршавин назвал проблемные позиции «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Экс-капитан «Зенита» и сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» для борьбы за золотые медали необходимо усилить несколько позиций.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «То, как "Спартак" заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, но думаю, его игрой неудовлетворены.

    Если смогут его куда‑то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему. И в центр поля я бы искал "восьмерку" или "шестерку". По защите — возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», — сказал Аршавин на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона «Спартак» имеет 37 очков и идет третьим в таблице РПЛ. Лидируют «Краснодар» и «Зенит», у которых на два очка больше.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джокович проиграет Махачу и покинет Australian Open?
  • Джокович — Махач. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Рома» и «Дженоа» забьют друг другу
  • «Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • ЦСКА преодолеет трудный гостевой вызов
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Джокович — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 09:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры