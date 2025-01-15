Станкович: У нас есть хорошая возможность, мы этого не скрываем и понимаем, что должны сделать

Главный тренер московскоговысказался о старте сбора команды.

«Доволен ли увиденным? Наконец-то это произошло. Все с нетерпением ждали, потому что был достаточно долгий период. Думаю, было достаточно дней, чтобы все смогли отдохнуть, набраться сил, энергии, чтобы этот сбор провести как следует.

У нас действительно сейчас есть хорошая возможность завоевать чемпионство, мы этого не скрываем и понимаем, что должны сделать. И сейчас очень важно во время этих сборов подготовиться максимально наилучшим образом.

Хорошее настроение и великолепная атмосфера в команде? Мы на самом деле вложили много сил и много времени с самого начала нашей работы, чтобы сформировать эту атмосферу не только среди игроков, но и всего штаба, всего персонала, то есть всей команды и болельщиков. Мы действительно должны быть все в одной лодке и плыть в одном направлении. Это очень важно. Я очень рад, что так происходит, рад поддержке болельщиков, рад что такая атмосфера.

Думаю, что с завтрашнего дня улыбки поубавятся, но я говорю именно о рабочем процессе. Конечно же атмосфера будет очень хорошей, но для того чтобы достичь чего-то необходимо хорошо поработать, необходимо терпеть, страдать и выкладываться. Без этого ничего не бывает», — сказал Станкович в интервью пресс-службе клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.