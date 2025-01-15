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    Слот: Не думаю, что «Ноттингем» занимает свое место в таблице только из-за удачи

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил шансы «Ноттингем Форест» побороться за чемпионский титул в этом сезоне АПЛ.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    Вчера команды сыграли между собой вничью (1:1) в матче 21-го тура АПЛ.

    «Не думаю, что они занимают своё место в таблице только из-за удачи. Они играли с топ-командами, каждой из которых было сложно. "Ноттингем" уже показал, что может сражаться за самые высокие места. Если "лесники" обойдутся без травм, то, полагаю, много очков они и не потеряют», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Ноттингем» идет вторым и отстает на 6 очков.

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