Слот: Не думаю, что «Ноттингем» занимает свое место в таблице только из-за удачи

Главный тренероценил шансыпобороться за чемпионский титул в этом сезоне АПЛ.

Вчера команды сыграли между собой вничью (1:1) в матче 21-го тура АПЛ.

«Не думаю, что они занимают своё место в таблице только из-за удачи. Они играли с топ-командами, каждой из которых было сложно. "Ноттингем" уже показал, что может сражаться за самые высокие места. Если "лесники" обойдутся без травм, то, полагаю, много очков они и не потеряют», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Ноттингем» идет вторым и отстает на 6 очков.