Кристенсен может оказаться в «МЮ»

Английскийможет подписать центрального защитникаиз испанской «Барселоны».

По данным издания Diario Sport, ранее руководство манкунианцев несколько раз делало запрос о трансфере 28-летнего датчанина, но все предложения не устраивали каталонцев. Сейчас «МЮ» снова связался с «Барселоной».

В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один матч в Примере в стартовом туре, где получил травму и больше не играл. Сейчас датчанин близок к восстановлению, но в клубе на него не особо рассчитывают.

Контракт защитника действует до лета 2026-го, а его цена на Transfermarkt равна 20 млн евро.