ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ислам Махачев и Арман ЦарукянЧетвертая защита Махачева, первый титульник Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC 311
  • 19:16
    • «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Кристенсен может оказаться в «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать центрального защитника Андреаса Кристенсена из испанской «Барселоны».

    Андреас Кристенсен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андреас Кристенсен

    По данным издания Diario Sport, ранее руководство манкунианцев несколько раз делало запрос о трансфере 28-летнего датчанина, но все предложения не устраивали каталонцев. Сейчас «МЮ» снова связался с «Барселоной».

    В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один матч в Примере в стартовом туре, где получил травму и больше не играл. Сейчас датчанин близок к восстановлению, но в клубе на него не особо рассчитывают.

    Контракт защитника действует до лета 2026-го, а его цена на Transfermarkt равна 20 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится лондонское дерби?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Автомобилист» продолжить свою победную серию?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Каталонцы разбомбят «Бетис»
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 15 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры