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    Гонду: Приятно снова вернуться в команду, почувствовать командный дух

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    Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о начале сборов команды.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    «Легкая усталость, конечно, к концу дня ощущается, но в целом нормально. Позади длинный полноценный отпуск. Сегодня был первый день с двумя тренировками. Первая неделя, наверное, будет втягивающей, мы привыкаем. Самое главное — что все себя хорошо чувствуют, все находятся в хорошем настроении. Приятно снова вернуться в команду, почувствовать командный дух. Самое главное — продолжать работу, впереди ее очень много.

    Вся вечерняя тренировка, по сути, была посвящена работе с мячом, так и должно быть. Сейчас мы потихоньку втягиваемся. Нам вновь нужно адаптироваться к требованиям тренерского штаба и разным тактическим схемам и задачам. Поэтому, повторюсь, вся первая неделя уйдет на это. Будем работать.

    Отличное настроение! Во-первых, потому что я снова в команде, снова вижу партнеров по "Зениту". Во-вторых, это моя первая предсезонка в Катаре, ни разу здесь не был. Мне кажется, Доха — очень красивый город. Тело потихоньку привыкает к нагрузкам, к тренировочному процессу. Но дух и настроение — на очень большом подъеме. Очень рад, что мы все вернулись к работе. И я — в том числе», — цитирует Гонду пресс-служба «Зенита».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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