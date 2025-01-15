Фоден: Титул? Мы понимаем, что уже мимо

Полузащитникдал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне чемпионата Англии.

«Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Мы понимаем. Мы не тупые.

Поэтому нам нужно стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.

Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.

Четверка лучших — наша цель сейчас, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах», — цитирует Фодена Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Манчестер Сити» располагается только на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.