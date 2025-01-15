ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаНелепая мотивация, несвойственный игровой стиль и еще восемь необоснованных причин для увольнения Артеты из «Арсенала»
  • 19:16
    • «Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    Фоден: Титул? Мы понимаем, что уже мимо

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден дал комментарий по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне чемпионата Англии.

    Фил Фоден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фил Фоден

    «Титул? Да, уже наверняка мимо, уже все. Мы понимаем. Мы не тупые.

    Поэтому нам нужно стремиться в топ-4, это следующая цель, а потом, очевидно, Лига чемпионов. Так что сезон не закончился.

    Но мы должны быть реалистами, не так ли? Выступления были недостаточно хороши, чтобы подняться туда.

    Четверка лучших — наша цель сейчас, а потом посмотрим, где мы сможем оказаться в других турнирах», — цитирует Фодена Manchester Evening News.

    Календарь и таблица АПЛ

    Сейчас «Манчестер Сити» располагается только на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится лондонское дерби?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Каталонцы разбомбят «Бетис»
  • «Барселона» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Хоффенхайм» не сможет противостоять мюнхенцам
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.16
  • Экспресс дня 15 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эльче — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фонсека — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры