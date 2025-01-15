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    Анчелотти: Я нахожусь на лучшем месте в мире для профессионалов

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, как относится к критике в свой адрес.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Меня ничего не беспокоит. Команда хорошо поработала. Все это меня не волнует, к тому же, это неправда.

    Я нахожусь на лучшем месте в мире для профессионалов — на посту тренера "Реала". Каждый хочет когда-нибудь оказаться здесь. Моя позиция — лучшая в мире.

    Футбол хорош тем, что после плохой игры и поражения есть шанс все исправить. Это дает возможность сосредоточиться на том, что нужно сделать, а не на том, что вы сделали плохо.

    Я не поддаюсь критике, что сегодня ты лучший в мире, а завтра наоборот. Благодаря опыту у меня есть необходимый баланс, чтобы понимать, кто я, и не поддаваться панике. Сейчас тебя называют лучшим, в другой день — самым глупым. Я не считаю себя лучшим, но я не самый глупый», — цитирует Анчелотти As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, но проиграл «Барселоне» (2:5) в Суперкубке страны.

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