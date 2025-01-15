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    Аморим: Я не чувствую давления со стороны клуба

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своем текущем положении в команде.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Конечно, вы чувствуете давление со стороны клуба, но сейчас я не ощущаю его. Раньше, если вы не выигрывали чемпионат, то было необходимо выигрывать его в следующем сезоне. Я не чувствую такого давления.

    Мы должны противостоять этому давлению, потому что наши болельщики потрясающие. Я не чувствую давления, я просто хочу побеждать. Чтобы ощущать это давление в будущем, нам нужно побеждать — завоевывать титулы и выигрывать матчи.

    Самое сложное в командных тренировках — это построение игры с мячом, а в заключительной трети — создание моментов. Большая команда должна очень хорошо с этим справляться, и для этого нам нужно время на тренировки. Долгое время нам не хватало забитых голов.

    Мы не часто владеем мячом в финальной трети — в матче с "Ноттингем Форест" нам это удавалось, но нам нужно совершенствовать этот аспект игры. Я понимаю, что в данный момент нормально играть так против "Ливерпуля" и "Арсенала", но в будущем так играть нельзя, и я это знаю. Но нам нужно время, чтобы перестроить игру. В будущем мы собираемся уделить этому большое внимание», — цитирует Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» идет на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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