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    Семак: На первом сборе нужно проверить состояние ребят и набирать физическую форму

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о начале сборов команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «На первом сборе нужно прежде всего проверить состояние ребят и, естественно, набирать физическую форму, которая была растеряна в период отпуска. Это главная задача на первый сбор — чтобы все были живы, здоровы, постараться пройти этот отрезок без травм и улучшить функциональное состояние. Уже на вторых сборах будем больше уделять внимание игровым взаимодействиям и контрольным матчам.

    Все ребята прошли медосмотр, определенная картина у нас есть, плюс те тесты, которые мы будем проводить в ближайшие дни, они нам покажут, в каком состоянии находятся игроки. Мы будем выстраивать работу на первых сборах в зависимости от состояния футболистов на сегодняшний день.

    Мы приблизительно понимаем, с кем будем играть, но, я думаю, клуб объявит это в ближайшее время. Две-три игры постараемся сыграть. В первых двух матчах мы дадим ребятам сыграть по 45 минут, скорее всего. И уже в завершение, вероятно, постараемся предоставит немножко больше игрового времени. Посмотрим по соперникам и матчам. В каком формате мы будем играть, сообщим немножко позже — в зависимости от соперников и от количества наших игроков, которые будут готовы», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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