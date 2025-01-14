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    Холанн: Гвардиола жаждет успеха больше, чем когда-либо

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о текущем положении дел в команде.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Мы привыкли выигрывать здесь, поэтому последние пару месяцев были для нас действительно странными. Думаю, это было даже полезно, чтобы почувствовать это ощущение.

    Когда ты проигрываешь, ты можешь потерять уверенность, и вдруг мы начали проигрывать. Но это клуб-победитель, и если посмотреть на последние десять лет, то было не так много поражений.

    Это было странно, но это дало мне мотивацию, пробудило во мне голод, чтобы продолжать, становиться лучше и показывать результат.

    Чтобы внутри тебя что-то загорелось, чтобы двигаться дальше. Приятно снова побеждать в последних трех матчах, это была отличная неделя, и мы все счастливы. Мы продолжаем работать.

    Можно говорить, что нам не везло с травмами, и это действительно так, но нельзя искать оправдания. Хорошо то, что у нас так много матчей, и мы можем сразу же переключиться на следующую игру, чтобы попытаться все исправить, и именно этим мы сейчас занимаемся.

    Также на тренировках у нас есть голодный до побед тренер, который жаждет успеха больше, чем когда-либо. И это то, что я люблю, это мотивирует меня — видеть, как он горит желанием и мотивирован, несмотря на все, что он уже выиграл и сделал для футбола за столько лет», — цитирует Холанна пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» идет только на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

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