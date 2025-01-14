Флик: Мы работаем над завоеванием титулов. Я чувствую это на каждой тренировке

Главный тренервысказался о текущем положении дел в каталонской команде.

«Мы сосредоточены на нашей работе. Мы должны сосредоточиться только на том, что мы можем изменить. Я не могу сосредоточиться на том, что происходит в клубе. Клуб — это как большая семья.

У меня есть только хорошие слова для моих игроков, у нас очень хорошие отношения. Мы очень гордимся тем, что они поверили в мой штаб. Наша задача — следить за тем, как все работает и развивается.

За эти полгода все показали, что самое главное — это то, чтобы мы добивались успеха. Мы работаем над завоеванием титулов, что мы и сделали в воскресенье. Я чувствую это на каждой тренировке.

Каждый в клубе понимает свою роль. Приятно видеть это, хотя добиться этого нелегко. Когда ты выигрываешь титулы, это отражается на тебе, но ты также должен продолжать доказывать изо дня в день. Завтра у нас будет возможность сделать это», — цитирует Флика As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры.