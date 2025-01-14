Агент Барбоза: Удивлен, что Виллиан Жозе не заиграл в «Спартаке»

Португальский агентпрокомментировал новость о том, чторасторг контракт с нападающим

«Трансфер Виллиана Жозе вышел неудачным. Безусловно, так можно сказать. Но "Спартак" всегда извлекает опыт и старается в будущем не делать так много ошибок, которые могут совершать вообще все команды, когда покупают нового игрока.

Конечно, я удивлен, что у Жозе не получилось заиграть в "Спартаке". В какой‑то мере я удивлен, потому что футболист хороший.

Но успех трансфера всегда зависит от многих факторов. Не только от самого игрока, а от системы, модели игры, адаптации и интеграции футболиста в общество… Есть много факторов, которые клуб не всегда контролирует. Бывает, что человек ничего не показывает в одном клубе, а потом вдруг заиграет», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана Жозе в два миллиона евро.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» летом 2024 года из испанского «Бетиса» за два миллиона евро. С тех он провел за красно-белых 13 матчей и забил один гол.