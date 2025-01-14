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    Абаскаль высказался о конфликте с Джикией

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    Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал конфликт с Георгием Джикией. Во второй части РПЛ сезона-2023/24 футболист перестал выходить на поле.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Что произошло между мной и Джикией? Как тренер я могу сказать, что любой выбор определяется результатом. Но есть и понятие футбольного вкуса: одному нравится Клопп, другому — Арне Слот, третьему — Гасперини.

    Некоторые тренеры предпочитают физически крепких игроков, другие — более быстрых. Наша идентичность требовала определенного уровня физической подготовки и техники. Основываясь на этом, мы делали выбор. Не отрицая факта того, что Джикия — крайне важный, а также опытный игрок.

    Мы были нацелены на чемпионство и поэтому искали новых футболистов. Взяли Бабича, чтобы усилить конкуренцию в центре обороны. Помимо того, что Срджан обладал важными качествами — длинные передачи, сильная игра на стандартах, — он с первого же матча начал забивать.

    Конечно, непросто принять тот факт, что ты, капитан команды, теперь на скамейке запасных. Нужно быть в хорошей форме, а это нелегко. Мы старались помогать каждому, но угодить всем сразу нереально.

    Джикия — опытный защитник, который хорошо читает игру. Но мы нуждались в более подходящем футболисте под высокую линию обороны, активный прессинг и стандарты. Поэтому изначально искали защитника, который был бы хорош на угловых и штрафных. Обратили внимание на Бабича, посчитав, что он закроет все потребности.

    Теперь — по рабочей ноге. Правши обычно лучше играют левой ногой, чем левши — правой. Это вопрос ловкости и привычки. Поэтому стоял вопрос: Джикия или Бабич. И я выбрал Бабича», — цитирует Абаскаля «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

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