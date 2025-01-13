Виллиан Роша признался, что очень счастлив в ЦСКА

Защитниквысказался о слухах по поводу возможного ухода из армейского клуба.

«Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент. На меня всё это никоим образом не влияет, я полностью сконцентрирован на целях и задачах ЦСКА.

Мне нужно максимально качественно выполнять свою работу, прославлять наш клуб. Впереди предсезонные сборы, где очень важно хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить весной. Полагаю, нам это по силам», — приводит слова Роши Bobsoccer.

В нынешнем сезоне защитник провел за ЦСКА 14 матчей в рамках РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.