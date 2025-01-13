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    Виллиан Роша признался, что очень счастлив в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о слухах по поводу возможного ухода из армейского клуба.

    Виллиан Роша — защитник ЦСКА
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    Виллиан Роша — защитник ЦСКА

    «Могу сказать только одно. У меня контракт с ЦСКА до 2027 года, я очень счастлив здесь. На слухи и разговоры внимания не обращаю, считаю более правильным, когда комментарии по этому поводу дают клуб и мой агент. На меня всё это никоим образом не влияет, я полностью сконцентрирован на целях и задачах ЦСКА.

    Мне нужно максимально качественно выполнять свою работу, прославлять наш клуб. Впереди предсезонные сборы, где очень важно хорошо подготовиться, чтобы успешно выступить весной. Полагаю, нам это по силам», — приводит слова Роши Bobsoccer.

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