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    Лунев: У «Динамо» есть все, чтобы одержать победу в РПЛ

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    Вратарь «Динамо» Андрей Лунев считает, что команда способна в завершить текущий чемпионат России на первом месте.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Ожидания и надежды от второй части сезона самые высокие, будем работать. Имею в виду победу в чемпионате? В чемпионате и кубке, нужно работать над этим, цели должны быть только такие, нужно стремиться к их реализации.

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    • У нас есть два месяца, чтобы качественно поработать над какими-то нашими недочетами, устранить их, улучшить наши качества. Поэтому с оптимизмом входим во вторую часть.

    Я думаю, что сейчас у "Динамо" есть все, чтобы одержать победу в РПЛ, все в наших руках», — приводит слова Лунева ТАСС.

    «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18 туров.

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