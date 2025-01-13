Лунев: У «Динамо» есть все, чтобы одержать победу в РПЛ

Вратарь «Динамо»считает, что команда способна в завершить текущий чемпионат России на первом месте.

«Ожидания и надежды от второй части сезона самые высокие, будем работать. Имею в виду победу в чемпионате? В чемпионате и кубке, нужно работать над этим, цели должны быть только такие, нужно стремиться к их реализации.

У нас есть два месяца, чтобы качественно поработать над какими-то нашими недочетами, устранить их, улучшить наши качества. Поэтому с оптимизмом входим во вторую часть.

Я думаю, что сейчас у "Динамо" есть все, чтобы одержать победу в РПЛ, все в наших руках», — приводит слова Лунева ТАСС.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18 туров.