Литвинов сравнил Угальде и звезду «Динамо» Тюкавина

Полузащитник «Спартака»сравнил нападающего красно-белыхс форвардом «Динамо»

«Честно, для меня они — два, примерно, одинаковых нападающих. Что Тюкавин, что Угальде мне импонируют в плане игры: как они двигаются на поле, выбирают позицию.

Когда играю с Угальде в "Спартаке" и Тюкавиным в сборной, особо не ощущаю разницу. Для меня это плюс.

Но выделить, кто из них сильнее, не могу. Для меня, Тюкавин и Угальде примерно одного уровня», — приводит слова Литвинова Sport24.

Угальде в текущем сезоне РПЛ забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров. В активе Тюкавина семь голов в 18 играх.