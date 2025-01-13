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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    Литвинов сравнил Угальде и звезду «Динамо» Тюкавина

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сравнил нападающего красно-белых Манфреда Угальде с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Честно, для меня они — два, примерно, одинаковых нападающих. Что Тюкавин, что Угальде мне импонируют в плане игры: как они двигаются на поле, выбирают позицию.

    Когда играю с Угальде в "Спартаке" и Тюкавиным в сборной, особо не ощущаю разницу. Для меня это плюс.

    Но выделить, кто из них сильнее, не могу. Для меня, Тюкавин и Угальде примерно одного уровня», — приводит слова Литвинова Sport24.

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    • Угальде в текущем сезоне РПЛ забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров. В активе Тюкавина семь голов в 18 играх.

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