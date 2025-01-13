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    Кечинов: Думаю, Угальде останется в «Спартаке» до конца сезона

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о том, что московский клуб хочет продлить контракт с нападающим Манфредом Угальде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Конечно, правильно, что "Спартак" намерен предложить Угальде улучшенный контракт. Когда игрок проявляет себя очень ярко и является ключевым футболистом команды, который много забивает, проделывает огромный объем работы и приносит большую пользу, как правило, руководство предлагает ему более выгодные условия.

    Думаю, что Угальде останется в "Спартаке", ведь есть очень хорошие шансы стать чемпионом. Зачем упускать эту возможность?

    Уже после сезона ему нужно думать, что делать дальше. Но в данный момент необходимо сосредоточить все свои мысли на том, чтобы впервые за долгое время стать чемпионом.

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    • У "Спартака" очень хорошие шансы, ведь до "Краснодара" и "Зенита" всего два очка. Мы видим, как эти команды играли нестабильно, а "Спартак" выглядел гораздо сильнее и имеет отличные шансы взять золото.

    Угальде нужно сосредоточиться именно на красно-белых, чтобы помочь команде стать чемпионом», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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