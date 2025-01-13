ЦСКА опубликовал список игроков на первый сбор в Абу-Даби

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.
Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.
Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристьян Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артём Бандикян, Иван Ананьев.
Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артём Шуманский, Секу Койта.
Чуть позже к ним присоединится нападающий Сауль Гуарирапа, который находится в расположении сборной Венесуэлы.