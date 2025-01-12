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    Литвинов считает, что у «Спартака» есть возможность побороться за чемпионство в РПЛ

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о шансах «красно-белых» на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Руслан Литвинов — полузащитник «Спартака»
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    Руслан Литвинов — полузащитник «Спартака»

    «Рад, что у "Спартака" два очка до первого места. Помню наш разговор, когда было до него 11 очков, и все кричали, что это нереально. Команда в тройке, есть возможность побороться за чемпионство.

    Я получил красную карточку и вылетел на две игры. Команда их выиграла. Есть время на сборах, чтобы поработать», — передает слова Литвинова Чемпионат.

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