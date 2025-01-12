Литвинов считает, что у «Спартака» есть возможность побороться за чемпионство в РПЛ

Полузащитниквысказался о шансах «красно-белых» на чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Рад, что у "Спартака" два очка до первого места. Помню наш разговор, когда было до него 11 очков, и все кричали, что это нереально. Команда в тройке, есть возможность побороться за чемпионство.

Я получил красную карточку и вылетел на две игры. Команда их выиграла. Есть время на сборах, чтобы поработать», — передает слова Литвинова Чемпионат.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от лидерства на 2 балла.