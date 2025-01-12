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    Вратарь «МЮ» Байындыр прокомментировал два отбитых пенальти с «Арсеналом»

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    Турецкий голкипер «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр подвел итоги матча в Кубке Англии против «Арсенала», где он смог отбить два пенальти — во время игры и в серии пенальти.

    Алтай Байындыр
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    Алтай Байындыр

    «Я просто стараюсь помогать своей команде, работаю каждый день. Я терпелив, просто хочу помочь этой великой команде. Я хочу сделать счастливым каждого, кто связан с этим великим клубом. Я работаю здесь каждый день.

    Если ты не играешь, это не имеет значения. Ты должен быть готов каждую минуту, каждую секунду. Если ты игрок "Манчестер Юнайтед", ты всегда должен быть готов.

    Рубен Аморим говорит с нами каждый день и хочет нам помочь. Мы любим его, и он всегда старается сделать все возможное. У него очень хорошие отношения с игроками, и мы доверяем ему, он доверяет нам. Мы сражаемся вместе», — сказал Байындыр после игры.

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    «МЮ» прошел «Арсенал» в 1/32 финала турнира. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были манкунианцы 5:3.

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