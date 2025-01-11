Левандовский: У «Барселоны» огромный потенциал

Форвард «Барселоны»отметил, что каталонцы должны проявлять себя лучше в небольших матчах.

«Пока рано говорить о том, сможем ли мы выиграть всё. Конечно, мы можем победить всех. Но чтобы выиграть всё, нужна удача, сопутствующая в течение сезона. У нас потрясающий потенциал, но потенциал — это одно, а менталитет — совсем другое.

Мы многое доказываем, но если хотим выиграть чемпионат, то нужно побеждать и в небольших матчах. "Барселона" потеряла несколько очков в… Я не хочу говорить в "мелких" матчах, но в тех играх, которые люди не считают такими важными, хотя для нас они должны быть важными», — приводит слова Левандовского ESPN.