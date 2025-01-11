Круговой назвал двух лучших футболистов ЦСКА по итогам первой части сезона

Защитник ЦСКАоценил игру полузащитников командыв первой части сезона РПЛ.

«Честно говоря, я особо не смотрел РПЛ. Только важные матчи, так что сложно сказать. Есть те, кто выделялись, но потом травмировались и много пропускали. Кто‑то — наоборот.

Если брать ЦСКА? Ваня Обляков неплохо начал, потом был небольшой спад, но это нормально. Аббос тоже неплохо начал, но потом подсел. Может, устал из‑за переездов. Он же вызывался в сборную. Все наши игроки держат свой уровень», — сказал Круговой «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА с 31 очком находится на 6-й позиции. В 19-м туре армейцы в гостях встретятся с «Зенитом».