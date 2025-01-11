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    Круговой назвал двух лучших футболистов ЦСКА по итогам первой части сезона

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    Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил игру полузащитников команды Ивана Облякова и Аббосбека Файзуллаева в первой части сезона РПЛ.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Честно говоря, я особо не смотрел РПЛ. Только важные матчи, так что сложно сказать. Есть те, кто выделялись, но потом травмировались и много пропускали. Кто‑то — наоборот.

    Если брать ЦСКА? Ваня Обляков неплохо начал, потом был небольшой спад, но это нормально. Аббос тоже неплохо начал, но потом подсел. Может, устал из‑за переездов. Он же вызывался в сборную. Все наши игроки держат свой уровень», — сказал Круговой «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА с 31 очком находится на 6-й позиции. В 19-м туре армейцы в гостях встретятся с «Зенитом».

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