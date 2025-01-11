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    Корнаухов: Надеюьсь, ЦСКА усилится зимой

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    Экс-защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов считает, что армейцам необходимо усиливаться в зимнее трансферное окно, если они хотят бороться за самые высокие места.

    Олег Корнаухов
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    Олег Корнаухов

    «Есть селекционная служба, которая много и качественная работает. Но нужно понимать, что есть много ограничений. Но они много отсматривают, ездят, с кем‑то договариваются. Плюс привлекаются футболисты из молодежной команды.

    Посмотрим, как будет получаться. Надеюсь, что получатся какие‑то точечные трансферы, но и надеюсь, что ребята, которые получают шансы из молодежной академии, будут ими пользоваться и закрепляться в главной команде», — сказал Корнаухов на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 31 очком. Третьим сейчас идет «Спартак», у которого на 6 очков больше.

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