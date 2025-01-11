Корнаухов: Надеюьсь, ЦСКА усилится зимой

Олег Корнаухов Фото: globallookpress.com
«Есть селекционная служба, которая много и качественная работает. Но нужно понимать, что есть много ограничений. Но они много отсматривают, ездят, с кем‑то договариваются. Плюс привлекаются футболисты из молодежной команды.
Посмотрим, как будет получаться. Надеюсь, что получатся какие‑то точечные трансферы, но и надеюсь, что ребята, которые получают шансы из молодежной академии, будут ими пользоваться и закрепляться в главной команде», — сказал Корнаухов на «Матч ТВ».
После первой части сезона ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 31 очком. Третьим сейчас идет «Спартак», у которого на 6 очков больше.