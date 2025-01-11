Холанн: Я готов сделать все, что потребуется. Все изменится

Нападающийвысказался о результатах команды в этом сезоне.

«У нас были некоторые трудности, дела шли недостаточно хорошо, вот и все.

Мы играли недостаточно хорошо, мы не выиграли достаточно матчей, я не показывал лучшую игру. Это правда. Нам придется работать еще усерднее, потому что впереди много матчей, много месяцев, так что мы можем все изменить и уже кое-что сделали.

Дела будут становиться все лучше и лучше. Я готов сделать все, что потребуется. Все изменится!» –цитирует Холанна TNT.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет 6-м в таблице АПЛ, набрав 34 очка в 20 встречах.