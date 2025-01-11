Гвардиола: Я не буду отвечать ни на один вопрос о трансферах

Главный тренерответил на вопрос о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

«Весь месяц вы будете спрашивать одно и то же обо всех, с кем нас связывают медиа, поэтому я не собираюсь отвечать. Вы можете настаивать, я не буду отвечать, потому что не знаю ситуации.

Да, мы не должны выходить на рынок, ситуация мне не очень нравится. Но, учитывая все травмы, так сложилось. Поэтому нам нужно выйти на рынок. Что будет дальше, я говорить не буду, потому что не знаю.

Я общаюсь с клубом, но не знаю, что происходит, все сложно. Что будет, то будет, по-другому я ничего не могу сказать.

Мармуш? Послушайте, я не совсем ясно выразился? Я четко сказал, что не собираюсь говорить на эту тему. Это игрок другого клуба, я не буду говорить.

Вы можете спрашивать на каждой пресс-конференции о трансферном окне, но я не буду отвечать ни на один вопрос. Не стоит так поступать», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет 6-м в таблице АПЛ, набрав 34 очка в 20 встречах.