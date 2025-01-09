ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий Белоус«РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
  • 21:17
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диалло
  • 21:07
    • «Реал» Мадрид — «Мальорка»: стартовые составы на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    Реал Мадрид — Мальорка: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Мальорка
    В 22:00 мск. 09.01.2025 в Суперкубоке Испании начнется футбольный матч между командами Реал Мадрид и Мальорка. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Предстоящий футбольный матч Реал Мадрид — Мальорка обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Реал Мадрид — Мальорка довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Мальорка — Реал Мадрид 1:1.

    Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка

    • Тем не менее, эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка с коэффициентом 2.08.

    • Искусственный интеллект сайта, который оценивает форму команд, историю встреч, последнюю статистику и коэффициенты букмекеров, считает, что матч в Суперкубоке Испании Реал Мадрид — Мальорка 09.01.2025 закончится со счетом 4:0 (победит Реал Мадрид).

    • Прогнозы на другие футбольные матчи доступны тут

    Как смотреть матч Реал Мадрид — Мальорка онлайн

    Смотреть онлайн футбольный матч 09.01.2025 Реал Мадрид — Мальорка можно на LiveCup.Run в высоком качестве и бесплатно. Это отличный выбор для тех, кто ценит четкое изображение и плавный стриминг без задержек.

    Большинство матчей, включая этот, доступны или с комментарием на русском языке, или с прямым интершумом со стадиона.

    Для тех, кто ценит мобильность и комфорт, онлайн-трансляции футбольных матчей становятся незаменимыми. Прямая трансляция игры Реал Мадрид — Мальорка в Суперкубоке Испании доступна начиная с 22:00 мск. где угодно, и не нужно искать телевизор или быть привязанным к конкретному месту: достаточно смартфона, планшета, ноутбука или любого другого устройства, чтобы быть в центре событий.

    Лучшие моменты и обзор игры Реал Мадрид — Мальорка

    Во время онлайн-просмотра футбольного матча вы сможете не только насладиться игрой в реальном времени, но и пересмотреть лучшие моменты и голы, чтобы ничего не пропустить.

    Где смотреть футбол онлайн бесплатно

    Ссылки на трансляции других футбольных матчей и турниров всегда доступны на сайте за некоторое время до начала игр. Регулярно смотрите расписание, и вы не пропустите ни одной футбольной трансляции онлайн, в том числе предстоящий матч Реал Мадрид — Мальорка.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 300Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Байер» и «Боруссия» покажут зрелищный футбол, а «Астон Вилла» доставит проблемы «Вест Хэму»
  • Экспресс дня 10 января 2025 года. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры