Нигматуллин: Логично, что «Спартак» предлагает Угальде улучшенный контракт

Экс-вратарь сборной Россиивысказался о том, чтоможет предложить форвардуновый, улучшенный контракт. Ранее нападающим интересовались топ-клубы.

«Логично, что "Спартак" предлагает Угальде улучшенный контракт. Так и должно поступать руководство клуба, когда футболист совершает большой прогресс в своей игре и результатах. Чтобы его не потерять, улучшаются условия контракта и увеличиваются отступные.

Угальде — ведущий игрок, который забивает много голов и приносит пользу команде. Почему-то у нас считают, что, если футболист хорошо играет, ему сразу надо искать клуб за границей. Логично, что "Спартак" хочет сохранить Угальде не для других команд, а для себя», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» находится на третьем месте в таблице РПЛ после 18 туров. У клуба 37 набранных очков.