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    Нигматуллин: Логично, что «Спартак» предлагает Угальде улучшенный контракт

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    Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что «Спартак» может предложить форварду Манфреду Угальде новый, улучшенный контракт. Ранее нападающим интересовались топ-клубы.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Логично, что "Спартак" предлагает Угальде улучшенный контракт. Так и должно поступать руководство клуба, когда футболист совершает большой прогресс в своей игре и результатах. Чтобы его не потерять, улучшаются условия контракта и увеличиваются отступные.

    Угальде — ведущий игрок, который забивает много голов и приносит пользу команде. Почему-то у нас считают, что, если футболист хорошо играет, ему сразу надо искать клуб за границей. Логично, что "Спартак" хочет сохранить Угальде не для других команд, а для себя», — сказал Нигматуллин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» находится на третьем месте в таблице РПЛ после 18 туров. У клуба 37 набранных очков.

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