Ловчев: «Спартак» играет на пределе возможностей, а «Зенит» играет не в силу своих игроков

Ветеранвысказался о шансах московской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

«Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее. А здесь мы сейчас исходим из 3-4 последних игр "Спартака", когда тренер уже определился с составом, когда тройка, разговаривающая на испанском языке, стала вместе играть, это Барко, Угальде и Бонгонда, а там практически состав-то не меняется в Питере. Мне кажется, они просто подустали от побед, пять раз становились чемпионами, но они встряхнутся.

Это хорошо, что "Спартак" сейчас на слуху, и "Спартак" — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у "Зенита". Мне так думается. И еще: "Спартак" играет на пределе возможностей сегодня, а "Зенит" сегодня играет не в силу своих игроков. Как только они прибавят (»Спартаку«-то прибавлять уже некуда, они сейчас уже великолепны), то всё станет ясно. Но хотелось бы, чтобы борьба была до последних туров», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

В настоящий момент на первом месте в РПЛ находится «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим — «Спартак».