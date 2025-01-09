1-й таймРеал — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка». Онлайн
  • 21:17
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диалло
  • 21:07
    • «Реал» Мадрид — «Мальорка»: стартовые составы на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    Ловчев: «Спартак» играет на пределе возможностей, а «Зенит» играет не в силу своих игроков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о шансах московской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

    Евгений Ловчев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Ловчев

    «Надо учитывать столетие петербургского футбола, и, конечно, у них есть возможности в любой момент докупить игрока и прочее. А здесь мы сейчас исходим из 3-4 последних игр "Спартака", когда тренер уже определился с составом, когда тройка, разговаривающая на испанском языке, стала вместе играть, это Барко, Угальде и Бонгонда, а там практически состав-то не меняется в Питере. Мне кажется, они просто подустали от побед, пять раз становились чемпионами, но они встряхнутся.

    Это хорошо, что "Спартак" сейчас на слуху, и "Спартак" — это красная тряпка, и будет борьба, по большому счету, но думается, что в принципе, и со скамейкой запасных получше у "Зенита". Мне так думается. И еще: "Спартак" играет на пределе возможностей сегодня, а "Зенит" сегодня играет не в силу своих игроков. Как только они прибавят (»Спартаку«-то прибавлять уже некуда, они сейчас уже великолепны), то всё станет ясно. Но хотелось бы, чтобы борьба была до последних туров», — цитирует Ловчева «ВсеПроСпорт».

  • «РПЛ не деградирует, а стала интересней». Юрий Белоус — с главными ожиданиями от 2025-го года для российского и мирового футбола
  • Эксклюзивное интервью с вице-президентом «Локомотива» и одним из самых харизматичных руководителей клубов РПЛ
  • Сегодня

    • В настоящий момент на первом месте в РПЛ находится «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим — «Спартак».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Хватит ли Путинцевой сил на матч с Пегулой?
  • Пегула — Путинцева. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пегула — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры