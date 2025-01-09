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    Корнеев: «Зенит» хорошо смотрелся бы и в ЛЧ, и в Лиге Европы

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    Бывший футболист «Зенита» Виктор Файзулин считает, что нынешний состав «Зенита» смог бы достойно выступать в Лиге чемпионов.

    Виктор Файзулин
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    Виктор Файзулин

    «Было бы очень интересно. Но вообще эти ощущения уже притупляются. Сначала думали, как же мы без всего этого будем, без международных матчей и т. д. Однако ко всему привыкаешь.

    И, знаете, мне сейчас смотреть РПЛ интереснее, чем любой другой чемпионат. Это свое, ты всех знаешь. Кто-то с тобой еще играл, кто-то уже тренер. Переживаний в такой ситуации больше.

    Возвращаясь к вашему вопросу... Увидеть, как сейчас выглядят наши клубы в еврокубках — да, это был бы определенный срез.

    Как бы смотрелся "Зенит" в Лиге чемпионов или в Лиге Европы? Да хорошо бы смотрелся. Мне в целом нравится состав "Зенита". Приличный. И хоть в Лиге чемпионов формат поменялся, плюс-минус так все и идет, как раньше. Во всяком случае, такое ощущение, если исходить из уровня футболистов.

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    • Если речь про все наши клубы в целом, то просадка поначалу будет. И в первую очередь потому, что, на мой взгляд, очень прибавили европейские команды второго, если можно так сказать, эшелона.

    Норвежские, словацкие, чешские, шведские и т. д. Они добавили, а мы, наверное, остались на своем уровне. Поэтому мы поначалу скорее будем ближе к ним, чем к лигочемпионским. Но со временем и мы прибавим», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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