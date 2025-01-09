ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Мактоминей и еще 13 лучших трансферов первой части европейского сезона 2024/25
  • 11:11
    • Официально: Грэм Поттер — новый главный тренер «Вест Хэма»
    Все новости спорта

    Файзулин считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Экс-футболист «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Фаворит всё равно "Зенит". Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим "Зенит" справится, всё будет в порядке.

    "Краснодар"? У них хорошая группа атаки — мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своём месте находятся. По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент Зенита», — приводит слова Файзулина «Матч ТВ».

  • Трансферный дайджест. 31 декабря — 6 января
  • «Спартак» хочет вернуть Промеса, за Хусанова конкурируют топ-клубы, «Рома» хочет сыграть на чувствах Фраттези
  • 06/01/2025

    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Лада» справится с главным аутсайдером Востока
  • «Лада» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Пройдет ли ПАОК в Кубке Греции АЕК?
  • ПАОК — АЕК. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лада — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПАОК — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Ахдуд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Вестерн Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 11:35
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Финикс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Юта — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры