Файзулин считает «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Экс-футболистподелился мнением о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Фаворит всё равно "Зенит". Очень плотный состав. Надо только баланс сочетаний найти. В плане мотивации и того, кто в какой форме находится. Травмы ведь по ходу осени тоже подкосили. Если со всем этим "Зенит" справится, всё будет в порядке.

"Краснодар"? У них хорошая группа атаки — мне очень нравится. Оборона не такая сильная, но в целом они на своём месте находятся. По подбору игроков, мотивации. Думаю, это главный конкурент Зенита», — приводит слова Файзулина «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (37).