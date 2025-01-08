Ямаль: Неймар всегда был для меня кумиром

Нападающийзаявил, что считаетсвоим кумиром детства.

«Неймар всегда был для меня кумиром, звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в "Сантосе", и семь лет, когда я увидел его на "Камп Ноу". Это было невероятно!

Да, в той команде также был Месси, который тоже был невероятен… Но Неймар был совершенно другим», — сказал Ламин Ямаль журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, что сейчас Неймар выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Бразилец играл за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год, а затем перешел в ПСЖ.