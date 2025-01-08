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    Слот: «Ливерпуль» всегда смотрит на трансферный рынок

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, будут ли зимой трансферы у мерсисайдского клуба.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Было бы немного странно, если бы во время летнего перерыва я сказал, что мы очень довольны командой, но сейчас я бы сказал нечто совершенно иное. Но всегда смотришь на рынок, этот клуб всегда смотрел на рынок.

    Если на рынке появляется шанс, этот клуб всегда старается его реализовать. Но команда находится в хорошем положении. К сожалению, Джо Гомес травмирован, и это означает, что у нас осталось не четыре центральных защитника, а три, но он вернется через несколько недель. Так что я очень доволен командой и думаю, что они заслужили доверие клуба и мое, если посмотреть на их выступления они прибавили за последние полсезона», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

    Календарь и таблица АПЛ

    Красные лидируют в таблице АПЛ после 19 матчей. Клуб набрал 46 очков.

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