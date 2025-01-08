Силкин: Промес был футболистом, который определял результаты «Спартака»

Российский тренервысказался о возможном возвращении нападающего

«Промес был футболистом, который определял результаты "Спартака". Его возвращение в команду зависит от его состояния. Но это решать не нам, а руководству и тренерам "Спартака". Если Промес не будет нужен Станковичу, сербский специалист упрётся и будет стоять на своём.

Ведь основной вопрос — захочет ли Станкович иметь дело с таким футболистом, у которого были проблемы с законом. Если Квинси не нужен в Голландии, зачем он нужен в России?» — сказал Силкин Чемпионату.

Напомним, что Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ. Таким образом, форвард может вернуться в «Спартак». В прошедшей сезоне Промес успел провести 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.