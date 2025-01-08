Пети — про Александер-Арнольда: С мячом он — лучший на своей позиции, без мяча — один из худших

Экс-футболиствысказался об игре защитникав обороне.

«Я всегда был такого мнения о Тренте Александер-Арнольде: он отличный игрок с техническими способностями, потрясающим пасом и видением поля, но он не защитник. Он ненавидит обороняться.

Когда ты играешь в такой команде, как "Ливерпуль", партнёры могут нивелировать эту слабость. Но "Ливерпуль" чуть не проиграл "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде" из-за него. То, как Александер-Арнольд защищался, было ужасно. Он был очень пассивным в моменте с одним из голов. С мячом Александер-Арнольд — лучший на своей позиции, без мяча — один из худших», — сказал Пети Goal.

В нынешнем сезоне Трент провел за «Ливерпуль» 18 матчей в рамках АПЛ, забил гол и сделал 4 голевых передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.