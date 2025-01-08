Источник: Нуну Мендеш изъявил желание перейти в «Ман Юнайтед»

Защитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Foot Mercato

Стало известно, что Мендеш хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Игрока привлекает возможность продолжения карьеру в английской Премьер-лиге. К тому же, Мендеш хочет поработать с Рубеном Аморимом.

Представители защитника продолжают переговоры с ПСЖ по поводу возможного продления контракта. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026-го года.

В нынешнем сезоне Мендеш провел за ПСЖ 9 матчей в рамках Лиги 1 и отметился 1-й результативной передачей.