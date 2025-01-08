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    Источник: Нуну Мендеш изъявил желание перейти в «Ман Юнайтед»

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    Защитник ПСЖ Нуну Мендеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Foot Mercato.

    Нуну Мендеш — защитник ПСЖ
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    Нуну Мендеш — защитник ПСЖ

    Стало известно, что Мендеш хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Игрока привлекает возможность продолжения карьеру в английской Премьер-лиге. К тому же, Мендеш хочет поработать с Рубеном Аморимом.

    Представители защитника продолжают переговоры с ПСЖ по поводу возможного продления контракта. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026-го года.

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    • В нынешнем сезоне Мендеш провел за ПСЖ 9 матчей в рамках Лиги 1 и отметился 1-й результативной передачей.

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