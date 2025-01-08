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    Колыванов: Не уверен, что Промес нужен «Спартаку»

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    Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Сложно сказать, в каком физическом и психологическом состоянии сейчас находится Промес. Он играет в ОАЭ, где уровень футбола совсем другой, тем более Промес уже не молод.

    Квинси проводил хорошие сезоны в "Спартаке", но если бы не чудил… Не уверен, что Промес нужен красно-белым — у команды приличная середина поля и атака», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • Напомним, что Промесу могут разрешить выезд в ОАЭ. Таким образом, игрок может вернуться в «Спартак». Напомним, что в прошлом сезоне Промес успел провести за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

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