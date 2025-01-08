Колыванов: Не уверен, что Промес нужен «Спартаку»

Российский тренервысказался о возможном возвращении

«Сложно сказать, в каком физическом и психологическом состоянии сейчас находится Промес. Он играет в ОАЭ, где уровень футбола совсем другой, тем более Промес уже не молод.

Квинси проводил хорошие сезоны в "Спартаке", но если бы не чудил… Не уверен, что Промес нужен красно-белым — у команды приличная середина поля и атака», — сказал Колыванов Чемпионату.

Напомним, что Промесу могут разрешить выезд в ОАЭ. Таким образом, игрок может вернуться в «Спартак». Напомним, что в прошлом сезоне Промес успел провести за «красно-белых» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.