Дьяков: Кордоба — 80 процентов успехов «Краснодара»

Экс-футболиствысказался об игре нападающегов нынешнем сезоне.

«Способен ли "Краснодар" бороться за чемпионство? Они такой командой стали еще в прошлом сезоне, сейчас то же самое. Их чемпионство возможно, хоть и стартовали неудачно. Все помнят матч за Суперкубок России, где "Зенит" прошелся по ним катком. Без Кордобы в начале сезона было тяжеловато, но потом Джон вернулся, еще усилились иностранцами, и "Краснодар" попёр. Концовку первой части сезона смазали, учитывая поражение "Зенита", надо было брать три очка с "Локомотивом" и уходить в отрыв.

Кордоба — 80% успехов "Краснодара. Он может не забивать по 30 мячей за сезон, но вносит колоссальный вклад в атаку команды. Даже если взять последние две игры 'Краснодара' — Кордобу прикрыли плотной опекой двух защитников, и команда за две игры не забила ни одного мяча, играя дома", — сказал Дьяков "Матч ТВ".

После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Краснодар" занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. Кордоба провел 14 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.