ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман КопыловРеванш Дерн и Рибас, интригующий бой Копылова против Кертиса. Анонс карда UFC Vegas 101
  • 12:47
    • Шнайдер обыграла Вондроушову во втором круге турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Бубнов: У «Спартака» реальные шансы на чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-игрок Александр Бубнов оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем сезоне. Эксперт отметил, что красно-белым удалось сильно прибавить.

    Александр Бубнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бубнов

    «Сильно прибавил "Спартак". В первую очередь, усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надежно играть в обороне, чего с ними не было давно.

    Помогло то, что Станкович нашел оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У "Спартака" реальные шансы на чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет 3-м в таблице РПЛ. Клуб записал в актив 37 очков в 18 встречах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сделает шаг к финалу Кубка Лиги
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Победит ли «Барселона» «Атлетик» в Суперкубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Салават Юлаев» преуспеет в очередном «Зеленом дерби»?
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 8 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Истанбулспор
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры