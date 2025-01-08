Бубнов: У «Спартака» реальные шансы на чемпионство

Экс-игрокоценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем сезоне. Эксперт отметил, что красно-белым удалось сильно прибавить.

«Сильно прибавил "Спартак". В первую очередь, усиление произошло в группе атаки. Стал регулярно забивать Угальде, плюс на помощь ему купили Барко и Маркиньоса. Красно-белые также стали надежно играть в обороне, чего с ними не было давно.

Помогло то, что Станкович нашел оптимальное сочетание защитников. Они выглядят очень стабильно. У "Спартака" реальные шансы на чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет 3-м в таблице РПЛ. Клуб записал в актив 37 очков в 18 встречах.