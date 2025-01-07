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    Вилья: Для «Реала» большая удача иметь такого футболиста, как Мбаппе

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    Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья рассказал, как относится к Килиану Мбаппе. Он высказался об адаптации француза в «Реале».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я думаю, что он все еще проходит тот необходимый процесс адаптации. Смена команды, лиги, страны — всего. Мбаппе, хотя он и играет на позиции нападающего, на мой взгляд, не является типичным нападающим, каким был я. У него есть много качеств, которые лучше, чем у меня, но, знаете, непросто, когда от тебя требуют забивать по четыре гола за матч.

    Ошибается? Ну, а кто не ошибается? Но у него уже хорошая статистика голов. Я, может, не самый подходящий человек, чтобы говорить о "Реале" с большой любовью, но для "Мадрида" и Ла Лиги это большая удача — иметь такого игрока, как Мбаппе», — сказал бывший нападающий «Барселоны» AS.

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