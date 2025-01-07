Вилья: Для «Реала» большая удача иметь такого футболиста, как Мбаппе

Экс-форвард сборной Испаниирассказал, как относится к. Он высказался об адаптации француза в «Реале».

«Я думаю, что он все еще проходит тот необходимый процесс адаптации. Смена команды, лиги, страны — всего. Мбаппе, хотя он и играет на позиции нападающего, на мой взгляд, не является типичным нападающим, каким был я. У него есть много качеств, которые лучше, чем у меня, но, знаете, непросто, когда от тебя требуют забивать по четыре гола за матч.

Ошибается? Ну, а кто не ошибается? Но у него уже хорошая статистика голов. Я, может, не самый подходящий человек, чтобы говорить о "Реале" с большой любовью, но для "Мадрида" и Ла Лиги это большая удача — иметь такого игрока, как Мбаппе», — сказал бывший нападающий «Барселоны» AS.