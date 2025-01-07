ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Усик и Даниэль ДюбуаФьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м
    Все новости спорта

    Силва: Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри, поэтому это не оправдание

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о текущем положении дел в команде.

    Бернарду Силва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бернарду Силва

    «Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри. Кевин де Брюйне, который, по моему мнению и, вероятно, по мнению многих, является лучшим игроком в истории "Ман Сити" и одним из лучших в АПЛ, из-за травм пропустил не менее полугода в двух из шести наших чемпионских сезонов.

    Так что это не оправдание. Хотя бы потому, что на позиции Родри играет Ковачич, один из наших лучших игроков в этом сезоне. Конечно, Родри важен, в мире нет игроков, подобных ему. Умение защищаться и атаковать, стабильность, забитые голы, решающие моменты — я не помню такого игрока на его позиции, который делал бы все это.

    Главная причина кризиса не в том, что мы потеряли его — у нас не было защитников, мы должны были делать немного больше индивидуально и осознать, что мы были не на своем уровне», — приводит слова Силвы DAZN Portugal.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Не стоит ждать много забитых мячей
  • «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?
  • «Эльденсе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 7 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльденсе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры