Силва: Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри, поэтому это не оправдание

Полузащитниквысказался о текущем положении дел в команде.

«Я дважды выигрывал Премьер-лигу без Родри. Кевин де Брюйне, который, по моему мнению и, вероятно, по мнению многих, является лучшим игроком в истории "Ман Сити" и одним из лучших в АПЛ, из-за травм пропустил не менее полугода в двух из шести наших чемпионских сезонов.

Так что это не оправдание. Хотя бы потому, что на позиции Родри играет Ковачич, один из наших лучших игроков в этом сезоне. Конечно, Родри важен, в мире нет игроков, подобных ему. Умение защищаться и атаковать, стабильность, забитые голы, решающие моменты — я не помню такого игрока на его позиции, который делал бы все это.

Главная причина кризиса не в том, что мы потеряли его — у нас не было защитников, мы должны были делать немного больше индивидуально и осознать, что мы были не на своем уровне», — приводит слова Силвы DAZN Portugal.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.