Шишкин: 95% на то, что «Зенит» в текущем сезоне станет чемпионом

Экс-игрок сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионский титул РПЛ в этом сезоне.

«Спартак своим финальным отрезком в осенней части сезона показал, что является одним из претендентов на золото. Похожая ситуация была и в сезоне-2016/17, когда "Спартак" добывал последнее на данный момент чемпионство. Команда там не была фаворитом, но выдали прекрасный отрезок именно тогда, когда это было нужно.

Кто главный конкурент "Спартака" прямо сейчас? Пятерка команд будет бороться за титул: "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар", "Зенит". У каждого есть шансы.

Верю ли, что "Зенит" весной может катком проехаться по соперникам? А почему нет? Они на протяжении пяти-шести лет показывают стабильный футбол. 95% на то, что "Зенит" в текущем сезоне станет чемпионом», — приводит слова Шишкина «КП».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас лидируют «Краснодар» и «Зенит», а «Спартак» идет на третьем месте.