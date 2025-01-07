В агентстве Роши рассказали о будущем футболиста в ЦСКА

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника, высказались о будущем бразильского футболиста.

«Виллиан отправится в Россию завтра вечером, он рад вернуться к тренировкам. Последние несколько дней игрок работал в зале, чтобы показывать себя с лучшей стороны. Виллиан очень мотивирован на 2025 год. Он хочет дальше помогать команде и сконцентрирован на том, чтобы побеждать с ЦСКА», — сообщили в агентстве в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Ранее была информация, что Роша может вернуться в Бразилию уже этой зимой.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Роша провел 19 матчей во всех турнирах, в которых сделал три ассиста.