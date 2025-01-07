Каррагер: «Ливерпуль» не продаст Трента в январе, борясь за чемпионство

Экс-игрокдал комментарий по поводу предложенияпо трансферу

«Реал — задиры. Мне не нравится, они сделали предложение с согласия Трента Александер-Арнолда или по просьбе его агента. Потому что они не сделали бы предложение, если бы им не сказали этого сделать. Но все знают, что "Ливерпуль" в любом случае откажет, так чего вы добиваетесь? Что за шум вы поднимаете?

"Ливерпуль" не продаст Трента в январе, борясь за чемпионство. Давайте не будем наивными. Сейчас никто не делает предложений, не обсудив это с игроком. "Если предложение примут, вы согласитесь перейти?" Люди узнают все до того, как предложение будет сделано», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать Трента в «Реал» за 15 миллионов евро уже этой зимой.