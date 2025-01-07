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    Каррагер: «Ливерпуль» не продаст Трента в январе, борясь за чемпионство

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    Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер дал комментарий по поводу предложения «Реала» по трансферу Трента Александера-Арнольда.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Реал — задиры. Мне не нравится, они сделали предложение с согласия Трента Александер-Арнолда или по просьбе его агента. Потому что они не сделали бы предложение, если бы им не сказали этого сделать. Но все знают, что "Ливерпуль" в любом случае откажет, так чего вы добиваетесь? Что за шум вы поднимаете?

    "Ливерпуль" не продаст Трента в январе, борясь за чемпионство. Давайте не будем наивными. Сейчас никто не делает предложений, не обсудив это с игроком. "Если предложение примут, вы согласитесь перейти?" Люди узнают все до того, как предложение будет сделано», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать Трента в «Реал» за 15 миллионов евро уже этой зимой.

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