Анчелотти прокомментировал игру Эндрика в матче Кубка Испании

Наставник «Реала»высказался об игре форварда Фелипе Эндрика в матче 1/16 финала Кубка Испании против ФК «Депортива Минера» (5:0).

18-летний бразилец провел на поле 90 минут, не отметившись результативными действиями.

«Эндрик играл хорошо. Он здорово перемещался по полю и имел шансы благодаря эффективному движению. Ему немного не хватало остроты и хладнокровия.

Он должен сохранять терпение, совершенствоваться и продолжать расти над собой. Когда нам понадобится, он будет забивать», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.

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В своем первом сезоне в «Реале» Эндрик в 15 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал одну голевую передачу.