Анчелотти прокомментировал игру Эндрика в матче Кубка Испании

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
18-летний бразилец провел на поле 90 минут, не отметившись результативными действиями.
«Эндрик играл хорошо. Он здорово перемещался по полю и имел шансы благодаря эффективному движению. Ему немного не хватало остроты и хладнокровия.
Он должен сохранять терпение, совершенствоваться и продолжать расти над собой. Когда нам понадобится, он будет забивать», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.
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В своем первом сезоне в «Реале» Эндрик в 15 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал одну голевую передачу.