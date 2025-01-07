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    Анчелотти прокомментировал игру Эндрика в матче Кубка Испании

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре форварда Фелипе Эндрика в матче 1/16 финала Кубка Испании против ФК «Депортива Минера» (5:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    18-летний бразилец провел на поле 90 минут, не отметившись результативными действиями.

    «Эндрик играл хорошо. Он здорово перемещался по полю и имел шансы благодаря эффективному движению. Ему немного не хватало остроты и хладнокровия.

    Он должен сохранять терпение, совершенствоваться и продолжать расти над собой. Когда нам понадобится, он будет забивать», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своем первом сезоне в «Реале» Эндрик в 15 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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