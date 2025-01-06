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    Непомнящий: Не понимаю, почему клубы РПЛ покупают средних иностранцев

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    Известный российский и советский специалист Валерий Непомнящий находится в недоумении, почему российские клубы в эти непростые времена не развивают собственную молодежь, а делают упор на приобретение посредственных легионеров.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Зная, что у нас нет еврокубков, мы укрепляемся легионерами и иностранными тренерами невысокого класса, хотя есть возможность использовать своих. Этого я не понимаю. Спасибо сербам, что приезжают к нам, но они не очень высокого уровня.

    К нам не едут футболисты хорошего уровня, ведь они понимают, что у нас нет еврокубков. Лучше бы давали играть нашей молодёжи. В каждом клубе есть очень приличные молодые футболисты, но для них не хватает места.

    У нас хороший чемпионат, который мне нравится. Конечно, по уровню РПЛ несопоставима с немецким и испанским чемпионатами. Но очень привлекает, что у нас есть драматургия и неожиданные результаты. Однако у нас снизился уровень чемпионата России», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После первой части сезона в РПЛ с 39 очками лидируют «Краснодар» и «Зенит». Третьим идет «Спартак», у которого на два очка меньше.

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