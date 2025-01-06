Мбаппе: Декабрь был отличным месяцем для меня и «Реала»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они проголосовали за меня, это очень важно. Декабрь был отличным месяцем для меня и для команды, потому что мы выиграли трофей Межконтинентальный кубок, много матчей в чемпионате и важный матч Лиги чемпионов», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «Реала».
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В прошедшем месяце француз в шести матчах за «Реал» забил 5 мячей и сделал две голевые передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 180 млн евро.