5 января, в 20-м туре английской Премьер-лиги лидер турнирапримет. Встреча, как и все домашние матчи «мерсисайдцев», будет проходить на «Энфилд Роуд». Начало в 19:30 по мск.

«Ливерпуль» остается лидером АПЛ. Сейчас команда Арне Слота имеет 45 очков и опережает «Арсенал» на 5 пунктов в борьбе за лидерство. При этом у «красных» есть две игры в запасе. Перед встречей хозяева выиграли 3 матча подряд, выдав очень результативный отрезок сезона. Со счетом 6:3 они разгромили «Тоттенхэм» и со счетом 5:0 победили «Вест Хэм». Также «мерсисайдцы» прошлись катком по «Лестеру», обыграв его 3:1.

«Ман Юнайтед» падает все ниже. Потерпев 3 поражения подряд в АПЛ, «красные дьяволы» опустились на 14-е место. В случае очередной неудачи гости могут опуститься на строчку ниже. В последних встречах турнира «Юнайтед» проигрывал не самым сильным оппонентам. Дома клуб уступил 0:3 «Борнмуту», после чего потерпел поражение от недавнего аутсайдера «Вулверхэмптона» 0:2. Последним результатом стали домашние 0:2 с «Ньюкаслом».

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

МЮ проиграл 4 матча из 5 в АПЛ. Со счетом 0:3 «манкунианцы» уступили «Ливерпулю» в первом круге чемпионата. Так что сейчас хозяева находится в куда более выгодной позиции.

Букмекеры мало верят в успех МЮ — 1.38 на победу хозяев, 7.60 на победу гостей, 5.45 на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что для МЮ эта игра станет полным крахом. Они ждут от «Ливерпуля» хорошей результативности и уверенной победы. Ставки на эту игру доступны в прогнозе редакции.

полагают, что для МЮ эта игра станет полным крахом. Они ждут от «Ливерпуля» хорошей результативности и уверенной победы. Ставки на эту игру доступны в прогнозе редакции. Искусственный интеллект ожидает от «мерсисайдцев» сухой победы со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает к матчу статистику, стартовые составы команд, а также список букмекеров с коэффициентами.

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