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    Бруну Фернандеш: Я недоволен ничьей с «Ливерпулем»

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш остался недоволен ничейным исходом против «Ливерпуля» в рамках 20-го тура АПЛ.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Мы не можем быть удовлетворены. Я очень расстроен. Если мы можем показывать такой футбол на "Энфилде", то почему мы не можем делать это каждую неделю? Нам нужно осознать, что мы должны гораздо больше требовать от самих себя, — сказал португалец журналисту Фабрицио Романо.

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    Сегодня, 5 января, "МЮ" сыграл вничью со счетом 2:2. Голы за манкуниацев забивали Лисандро Мартинес и Амад Диалло. Теперь команде предстоит игра в 1/32 финала Кубка Англии против "Арсенала". Она пройдет 12 января.

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