Бруну Фернандеш: Я недоволен ничьей с «Ливерпулем»

Капитан «Манчестер Юнайтед»остался недоволен ничейным исходом против «Ливерпуля» в рамках 20-го тура АПЛ.

«Мы не можем быть удовлетворены. Я очень расстроен. Если мы можем показывать такой футбол на "Энфилде", то почему мы не можем делать это каждую неделю? Нам нужно осознать, что мы должны гораздо больше требовать от самих себя, — сказал португалец журналисту Фабрицио Романо.

Календарь и таблица АПЛ

Сегодня, 5 января, "МЮ" сыграл вничью со счетом 2:2. Голы за манкуниацев забивали Лисандро Мартинес и Амад Диалло. Теперь команде предстоит игра в 1/32 финала Кубка Англии против "Арсенала". Она пройдет 12 января.