Анчелотти рассказал, как поменялась роль Беллингема на поле

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал тактические изменения в игре хавбека «сливочных»

«Что немного изменилось в последнее время, так это позиция Беллингема без мяча. Она стала немного более центральной. В последних играх мы предпочитали, чтобы при игре в обороне он занимал центральную позицию. Команда хорошо отреагировала на изменения. С мячом абсолютно ничего не изменилось», — сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Реал» идет на первой строчке в испанской Примере с 43 очками после 19 туров.