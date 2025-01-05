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    Анчелотти рассказал, как поменялась роль Беллингема на поле

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал тактические изменения в игре хавбека «сливочных» Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Что немного изменилось в последнее время, так это позиция Беллингема без мяча. Она стала немного более центральной. В последних играх мы предпочитали, чтобы при игре в обороне он занимал центральную позицию. Команда хорошо отреагировала на изменения. С мячом абсолютно ничего не изменилось», — сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Реал» идет на первой строчке в испанской Примере с 43 очками после 19 туров.

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